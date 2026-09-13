Костадин Ангелов: Нито един партиен кандидат не може да бъде обединител на нацията

Нито един партиен кандидат не може да бъде обединител на нацията. Това заяви в „Интервюто“ заместник-председателят на ГЕРБ проф. Костадин Ангелов. Той коментира как през последните години политическите партии разделиха българското общество до степен на спорещи политически агитки.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „Много е голямо предизвикателство да издигнеш обединител на нацията. Българският президент трябва да олицетворява именно това. Последните години, последните пет години, а и повече, политическите партии разделиха българското общество до степен на спорещи политически агитки. Всеки един от кандидатите, които са на политическия терен, е партиен кандидат. Нито един партиен кандидат не може да бъде обединител на нацията.“

Той подчерта, че решението на ГЕРБ е продиктувано от разбирането, че интересите на държавата трябва да бъдат поставяни над партийните интереси.

„Именно с това, научавайки този голям урок на политиката, на нашето съвремие, ние стартирахме разговори, за да издигнем общ кандидат в дясното политическо пространство, като той да бъде надпартиен. Правили сме го много пъти и това е поредният пример, в който ГЕРБ поставя интересите на държавата над интересите на партията“, заяви той.

По думите на Ангелов ГЕРБ вече е показвала, че може да постави държавния интерес над партийния, включително по време на т.нар. сглобка.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „Правихме го по време на сглобката, когато с наша подкрепа, въпреки че бяхме първа политическа сила, не излъчихме кабинет, излъчихме кабинет само с един министър. Като по този начин искаме да кажем, че интересите на българската държава трябва да стоят над интересите на партията. Тогава направихме сглобката с хора, които незаконно арестуваха нашия лидер, ако се спомняте. Това са уроците, които искаме да кажем. Нито един от политиците не е зрял, за да ги разбере, за да бъде България обединена. Няма да участваме в разделението на българската нация.“

На въпрос какво ще призове избирателите на партията да направят, след като Андрей Гюров вече е заявил, че няма да търси официална подкрепа от ГЕРБ, Ангелов посочи предишен момент, в който Гюров е търсил подкрепа от партията.

„Гюров е искал официално подкрепа от нас, когато се е кандидатирал за подуправител на БНБ. Тази позиция също трябва да е надпартийна. Той тогава не се посвени да поиска тази подкрепа, което е белег за политическо лицемерие“, заяви Ангелов.

Той отправи и директно послание към кандидатите, които критикуват ГЕРБ или нейния лидер Бойко Борисов.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „Всеки един от политическите играчи трябва да запомни нещо много важно. ГЕРБ е Бойко Борисов и Бойко Борисов е ГЕРБ. Тогава, когато атакуваш едно от двете неща, губиш и двете. Няма как да получиш подкрепа на ГЕРБ, когато атакуваш нейния лидер. И няма как да получиш подкрепа от ГЕРБ, когато атакуваш ГЕРБ.“

По повод присъствието на знакови фигури от ГЕРБ в инициативния комитет зад Илияна Йотова и Вълчев, Ангелов подчерта, че в партията няма забрана членовете ѝ да изразяват личната си позиция.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „А в ГЕРБ демокрацията винаги е била ценност. Всеки един от членовете на ГЕРБ винаги е можел ясно да изрази позицията си, без той да бъде преследван, без той да бъде изключван от партията. Вие видяхте на конгреса господин Делян Добрев заяви позицията си. Позицията на господин Рашидов е достойна, както и на господин Радев. При нас лицемерието никога не е било на мода. Така че тези хора са членове на ГЕРБ и остават такива.“

Ангелов подчерта, че ГЕРБ няма да дава предварително указания на избирателите си кого да подкрепят.

„Дали нашите избиратели могат да мислят в различна посока? Това очакваме. Ние искаме да видим кой ще е президентът в тази кампания, който може да обедини българската нация, да бъде върховен главнокомандващ на българската армия и съответно да води държавата в правилната геополитическа посока“, посочи той.

По думите му въпросът за подготовката и позициите на кандидатите е особено важен.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „Защото имаме кандидат за президент, който не е ходил в казармата. Имаме кандидат за вицепрезидент, който не знае колко е продължила Втората световна война. Мисля, че не е нужно повече да говорим по тази тема. Но нека да видим кой ще покажат. Ако не са научили основните уроци за последните години, че когато сме разделени, ние губим външнополитически позиции, които са важни за държавата.“

Ангелов коментира и кандидатурата на кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, за когото от седмици се говореше като за възможен кандидат с по-широк, граждански профил. Впоследствие Симеонов официално се включи в президентската надпревара.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „Аз познавам господин Симеонов от 26 години. Ние заедно сме създавали националната студентска организация. Познаваме господин Гюров като председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Познаваме госпожа Илияна Йотова. Имам честта, ако мога да кажа, че познавам почти всички кандидати за български президенти.“

Той обаче отрече ГЕРБ да има „скрит кандидат“.

„Политическото лицемерие никога не е било част от действията на ГЕРБ. Нашите позиции винаги са били ясни и ние винаги сме ги заявявали публично. Всеки един кандидат за президент, който иска да получи подкрепата на ГЕРБ, трябва официално да я поиска“, каза Ангелов.

Според Ангелов в началото на президентската кампания липсва достатъчно сериозен сблъсък на идеи.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „Нищо не наблюдавам. Липсва ми политическо достойнство. Липсва ми битка за ценности. Защото нашето общество върви в много лоша посока. Ценностите отстъпват пред консуматорството. И ако ние не успеем да върнем българското образование, българското семейство на пътя на ценностите, които да пазят народността, да пазят българския народ, ние сме се провалили като политици.“

Ангелов коментира и взривовете в оръжейни складове и необходимостта от реакция на държавата.

„Аз се притеснявам като български гражданин, като политик. Това ми дава правото да мисля, че има пробив в националната сигурност. И това изисква бързи действия, без много мислене, свикването на Консултативен съвет за национална сигурност при президента, обединяване усилията на партиите и държавническа позиция“, заяви той.

По думите му държавата трябва да реагира бързо и без партийно противопоставяне. В интервюто Ангелов коментира и оставката на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев и промените в регионалните здравни инспекции.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „Това, което се случва в Министерство на здравеопазването за последните седмици и месеци, е и трагедия, и комедия. Трагедия е, че се разгражда една работеща система за опазване на общественото здраве. Комедия е, че се прави от човек, който няма понятие какво прави и къде се намира.“

Според него проблемът е и в липсата на ясно обяснение каква е целта на реформата.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „Защото ние изслушвахме министъра на здравеопазването в Комисията по здравеопазването. На нито един от народните представители не стана ясно каква е целта на реформата и какво се предлага. Там присъстваха и регионалните здравни инспекции, и центровете за спешна медицинска помощ, които преди това са имали среща с министъра и те поставяха отново въпроси защо се прави и какво се случва. Тогава, когато не можеш да обясниш една реформа на хората, които тя засяга, означава, че ти не разбираш тази реформа, не знаеш какво правиш, но аз тук не съм изненадан.“

Ангелов коментира и познанството си с министъра на здравеопазването.

„Аз познавам министъра на здравеопазването, аз съм назначавал госпожа Ивкова като директор на дирекция. По мое време тя беше много добър преводач и съм изненадан от това, което се случва. Като представител на опозицията съм доволен тя да продължи да бъде министър на здравеопазването. Колкото по-дълго, толкова е по-добре за опозицията, но толкова по-зле за България“, каза той.

На въпрос дали би помогнал на управляващите, ако те потърсят съдействието му, Ангелов отговори:

„Мъдреците ни казват, че непоискана помощ не се дава, но ти можеш да помогнеш на човек, който иска да получи помощ. Насила можеш да вземеш, насила не можеш да дадеш. Така че, за да помогнеш на някой, той трябва да разбира какво прави и какво иска.“

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