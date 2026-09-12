Грешка извади Никола Цолов от спринта в Мадрид и стопи аванса му в шампионата

Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание във Формула 2 в Мадрид. Българският пилот допусна грешка малко след средата на дистанцията, докосна предпазната стена и отпадна в момент, в който се движеше в зоната на точките.

Цолов направи отличен старт и още в първите метри изпревари Роман Билински, за да се изкачи на петата позиция. Българинът опита да атакува и Лорънс ван Хьопен, но нидерландецът успя да задържи четвъртото място с помощта на по-меките си гуми.

Още в първата обиколка на пистата се появи автомобилът за сигурност след инцидент между Вароне и Майни. След рестарта Цолов запази петата позиция и остана непосредствено зад Ван Хьопен и своя съотборник в Кампос Ноел Леон.

С напредването на състезанието българинът започна да притиска Леон, който изпитваше видими затруднения с темпото. В 12-ата обиколка Цолов дори призова отбора по радиото да бъде „умен“ в ситуацията между двамата пилоти на Кампос. Тур по-късно той предприе късна атака в първия завой, но мексиканецът защити позицията си.

Напрежението между съотборниците продължи и в 14-ата обиколка. Цолов отново се изравни с Леон преди петия завой и за кратко излезе пред него, но след преминаване напряко през комплекса върна позицията на мексиканеца.

Малко след това дойде решаващият момент за лидера в шампионата. Цолов атакува по-агресивно 20-ия завой и докосна леко стената от вътрешната страна. Болидът му се завъртя, двигателят изгасна и българинът беше принуден да прекрати участието си. Инцидентът доведе и до второ излизане на автомобила за сигурност.

Отпадането има значение и за битката за титлата. Основният конкурент на Цолов Рафаел Камара завърши шести и стопи три точки от пасива си. Така преди неделното основно състезание авансът на българина на върха е осем точки.

Победата в спринта заслужи Ритомо Мията, за когото това беше първи успех във Формула 2. Емерсон Фитипалди завърши втори, а Лорънс ван Хьопен допълни подиума. Ноел Леон остана четвърти, следван от Мартиниус Стеншорн и Камара.

За Цолов шансът за силен отговор идва още в неделя. Българският пилот ще стартира от пета позиция в основното състезание в Мадрид, което започва в 12:25 часа българско време. Надпреварата ще бъде в 32 обиколки и включва задължително спиране в бокса.