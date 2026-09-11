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Никола Цолов направи най-добра обиколка в свободната тренировка на Формула 2 в Мадрид

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Спорт
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Състезанието дебютира в календара на автомобилния шампионат с новата писта в Мадрид. 

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Никола Цолов направи най-добра обиколка в свободната тренировка на Формула 2 преди Гран при на Испания, което дебютира в календара на автомобилния шампионат с новата писта в Мадрид.

Тренировката в испанската столица бе значително съкратена заради катастрофа на Тасанапол Интрапувашак, а пилотите на практика получиха по-малко от десет минути за тестове. В тях най-бърз беше Цолов, който излезе начело с обиколка в рамките на 1:47.059 минути.

Цолов победи с 0.110 секунди аржентинеца Нико Вароне, а Рафа Виягомес изостана с още три стотни.

Рафаел Камара, основен съперник на Цолов в надпреварата за титлата във Формула 2, зае десето място с време 1:48.098 минути. Българският пилот на Кампос Рейсинг води в генералното класиране със 177 точки и 11 повече от бразилеца от Инвикта.

# Никола Цолов #Формула 2

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