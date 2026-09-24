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Никола Цолов зае трето място в свободната тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 2

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Българският пилот на Кампос Рейсинг направи най-добрата си обиколка в самия край на сесията на 6.003-километровото трасе в Баку, записвайки време 1:56.821 минути. 

повреда болида остави никола цолов извън точките мадрид авансът камара стопи
Снимка: БТА
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Никола Цолов зае трето място в свободната тренировка преди двойния кръг за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2. Българският пилот на Кампос Рейсинг направи най-добрата си обиколка в самия край на сесията на 6.003-километровото трасе в Баку, записвайки време 1:56.821 минути.

Победител в сесията бе Куш Майни с 1:56.532 минути, а Алес Дън остана на второ място с две десети пасив. Цолов се нареди на третото място, а неговите съперници в надпреварата за титлата Габриеле Мини и Рафаел Камара останаха съответно пети и шести, като не успяха да свалят времената си под минута и 57 секунди.

Този кръг във Формула 2 ще бъде двоен. Квалификацията за първото основно състезание е насрочена за 13:00 часа българско време и веднага след нея започва тази за втората надпревара. Спринтът ще стартира в петък, 25 септември от 7:15 сутринта, а дългото състезание е насрочено за 13:15 часа. Второто основно състезание е в събота от 10:00 часа българско време.

Цолов води в класирането на Формула 2 с актив от 177 точки и седем повече от Камара. Мини е с още 17 пасив.

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#Формула 2 #Никола Цолов

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