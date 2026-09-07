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Техническият университет стана комплексен шампион на Летните игри в Кранево

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Спорт
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450 студенти спортисти от 14 висши учебни заведения се включиха в съревнованието.

Техническият университет стана комплексен шампион на Летните игри в Кранево
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Отборът на Технически университет - София стана комплексен победител на националните Летни Университетски Спортни Игри, които се проведоха в Кранево. Спортистите от ТУ-София бяха и с най-многобройната делегация от всички участници в състезанието. На второ място останаха представителите на Шуменски университет, а трети е тимът на УНСС.

450 студенти спортисти от 14 висши учебни заведения се включиха в съревнованието. Турнири се проведоха в осем вида спорт, а накрая всичко завърши със зрелищна щафета на плажа. Тя беше спечелена от състезателите на Техническия университет.

"Игрите се проведоха в чудесни условия, а студентите демонстрираха много високо ниво и постижения във всички дисциплини. Доволен съм от това, което видях и се надявам студентският спорт да продължи да се развива по същия начин", каза председателят на АУС "Академик" доц. Петър Зографов.

В календара предстоят шампионатите в отделните видове спорт. Следващото голямо събитие организирано от Асоциацията за университетски спорт ще е в Пампорово. В края на март 2027 година там ще се проведат зимните Игри.

#Летни университетски игри в Кранево 2026 г. #Технически университет - София

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