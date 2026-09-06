Ваут ван Аерт спечели 15-ия етап на Обиколката на Испания

Ваут ван Аерт триумфира в 15-ия етап на Обиколката на Испания, след като спечели финалния спринт в Кордоба. 31-годишният белгиец измина съкратеното до 110,2 километра трасе от Палма дел Рио за 2:35:00 часа.

Това е пета етапна победа за Ван Аерт в престижната надпревара и втора за него през 2026 година. Белгиецът се откъсна в края от малката водеща група и не остави шансове на съперниците си в тежките условия.

Алесандро Ромеле и Тибо Нис допълниха челната тройка, като и двамата финишираха с времето на победителя.

В генералното класиране промени на върха няма. Испанецът Енрик Мас запазва аванса си от 2:06 минути пред австриеца Феликс Гал.

Заради екстремните жеги, с температури над 40 градуса, организаторите съкратиха първоначално планираните 189,7 километра с близо 80 километра.

В понеделник състезателите ще почиват, а във вторник предстои 16-ият етап – 181 километра от Ла Рабида до Палос де ла Фронтера. Равнинният маршрут отново може да даде възможност на спринтьорите да се борят за победата. Обиколката на Испания приключва на 13 септември.