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Кими Антонели триумфира на „Монца“ и записа седма победа за сезона

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Спорт
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Следващият, 14-и кръг от сезона във Формула 1 ще се проведе през следващия уикенд с Гран при на Испания.

Кими Антонели Монца
Снимка: БТА
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Кими Антонели спечели домашното за него състезание за Гран при на Италия на легендарната писта „Монца“ и записа седмата си победа от началото на сезона във Формула 1. Италианецът изпревари съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел след решаваща тактическа битка и увеличи аванса си на върха в генералното класиране.

20-годишният Антонели дълго време се движеше зад Ръсел, но стратегията на Мерцедес се оказа ключова. Италианецът премина към среднотвърди гуми още в 29-ата обиколка, докато британецът остана по-дълго на трасето със своите твърди гуми. В заключителната част разликата в темпото стана все по-осезаема.

Ръсел поведе още в началото, след като изпревари Пиер Гасли, който за първи път в кариерата си стартира от полпозишън. Надпреварата обаче беше прекъсната още във втората обиколка заради тежката катастрофа на Шарл Льоклер. Пилотът на Ферари изгуби контрол над автомобила си на последния завой и се удари в предпазните бариери, което наложи показването на червен флаг.

След рестарта Ръсел запази лидерството, но Антонели постепенно започна да демонстрира отлично темпо и в 18-ата обиколка за първи път излезе начело. Двамата пилоти на Мерцедес неколкократно разменяха позициите си, а Макс Верстапен се движеше непосредствено зад тях и следеше отблизо битката за победата.

Решаващият момент настъпи след спиранията в бокса. Антонели и Верстапен смениха гумите си в 29-ата обиколка, докато Ръсел остана по-дълго на пистата. В края британецът започна да губи темпо със захабените твърди гуми, а съотборникът му бързо стопи разликата.

В 50-ата обиколка Антонели успя да изпревари Ръсел и да поеме окончателно лидерството. От Мерцедес призоваха двамата да избягват излишни рискове, но италианецът използва по-доброто състояние на гумите си и до финала не позволи на съотборника си да отвърне.

Антонели пресече финала с аванс от 3,8 секунди пред Ръсел, а Верстапен завърши трети на 14,7 секунди. Четвърти и пети останаха пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис.

С успеха си Кими Антонели стана първият италиански пилот, спечелил на „Монца“ от 1966 година насам. Той вече има 267 точки на върха в класирането и води с 66 пред Джордж Ръсел.

Следващият, 14-и кръг от сезона във Формула 1 ще се проведе през следващия уикенд с Гран при на Испания.

#Кими Антонели #пистата "Монца" #Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел #Макс Верстапен

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