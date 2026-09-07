Големи пожари пламнаха в Северна Гърция, две огнища бушуват край Драма

Големи пожари пламнаха в Северна Гърция.

Голям горски пожар гори на остров Евия. 14 машини – самолети и хеликоптери, се включиха в гасенето по въздух, защото огненият фронт се разпространява бързо от вятъра. Над 100 пожарникари работят на терен.

Министерството на отбраната изпрати военни части в помощ за овладяването на стихията. Включиха се и доброволци. Евакуирани са жители и туристи от едно село. Полиция охранява района.

А до град Драма две огнища бушуват едновременно. Единият пожар е в труднодостъпен горски район и гасене е възможно само по въздух. Предупреждават хората, които се намират в района на пожара, да носят маски заради гъстия дим.

Вторият пожар до Драма е възможно да бъде овлядан до няколко часа, казаха доброволци, които се включиха в гасенето.

Работи се по версията за умишлен палеж. Разследването се води от специализиран екип за установяване на причините.

Голям пожар обхвана и горски район до град Александруполис. Огънят се приближава до магистралата за Солун. Поради намалена видимост движението временно е пренасочено.

Пожарът до Кавала е загасен, съобщиха от Гражданска защита. Засега не е е необходимо да се евакуират туристи в Северна Гърция.