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Над 100 атлети ще спорят за националните титли по шосейни бягания в Пловдив

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Спорт
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Най-добрите български бегачи ще се включат в шампионата на 1 и 2 август, който е отворен и за любители

Милица Мирчева
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Пловдив ще бъде домакин на Националния шампионат по шосейни бягания на 1 и 2 август. В рамките на два дни ще бъдат излъчени шампионите на България при мъжете и жените в дисциплините 1 миля (1609 метра), 5 километра и 10 километра.

За участие в надпреварата са заявени повече от 100 картотекирани състезатели към Българската федерация по лека атлетика, които ще се борят за националните титли и медали.

Шампионатът ще бъде отворен и за любители на бягането, които ще имат възможност да се включат в стартовете заедно с елита на българската атлетика.

Сред заявените участници личат имената на едни от най-успешните български бегачи през последните години, сред които Милица Мирчева, Девора Аврамова, Маринела Нинева, Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мирослав Спасов, Иван Андреев, Милка Михайлова, Надежда Ангелова и Билсерин Сюлейман.

Програма на Националния шампионат

1 август (събота)

19:45 ч. – 1 миля (жени)
19:55 ч. – 1 миля (мъже)
20:00 ч. – 5 км (мъже)
20:25 ч. – 5 км (жени)


2 август (неделя)

19:45 ч. – 10 км (мъже)
20:45 ч. – 10 км (жени)

#национален шампионат по шосейни бягания 2026 г.

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