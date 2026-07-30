Над 100 атлети ще спорят за националните титли по шосейни бягания в Пловдив

Най-добрите български бегачи ще се включат в шампионата на 1 и 2 август, който е отворен и за любители
Пловдив ще бъде домакин на Националния шампионат по шосейни бягания на 1 и 2 август. В рамките на два дни ще бъдат излъчени шампионите на България при мъжете и жените в дисциплините 1 миля (1609 метра), 5 километра и 10 километра.
За участие в надпреварата са заявени повече от 100 картотекирани състезатели към Българската федерация по лека атлетика, които ще се борят за националните титли и медали.
Шампионатът ще бъде отворен и за любители на бягането, които ще имат възможност да се включат в стартовете заедно с елита на българската атлетика.
Сред заявените участници личат имената на едни от най-успешните български бегачи през последните години, сред които Милица Мирчева, Девора Аврамова, Маринела Нинева, Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мирослав Спасов, Иван Андреев, Милка Михайлова, Надежда Ангелова и Билсерин Сюлейман.
Програма на Националния шампионат
1 август (събота)
19:45 ч. – 1 миля (жени)
19:55 ч. – 1 миля (мъже)
20:00 ч. – 5 км (мъже)
20:25 ч. – 5 км (жени)
2 август (неделя)
19:45 ч. – 10 км (мъже)
20:45 ч. – 10 км (жени)