Мелиса Джеферсън-Уудън спечели на 200 м, Ноа Лайлс пропусна дубъл на първенството на САЩ

Първенството на САЩ бе белязано от впечатляващата победа на Мелиса Джеферсън-Уудън на 200 м. Джеферсън-Уудън е бронзова медалистка на 100 м на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и олимпийска златна медалистка с щафетата 4x100 м. Американката завърши състезанието си с безупречен спринт, пресичайки финалната линия за 21,69 секунди (+1,0 м/с) – една стотна от секундата от личния си рекорд – пред Камбреа Стърджис (22,22) и Камрин Диксън (22,58).

„Докато вървях към стартовата линия, просто си казах: „Нека всяка фаза от състезанието дойде при теб. Не се натоварвай прекалено много. Просто излез и когато стартовият пистолет гръмне, дай всичко от себе си.“ И точно това направих“, каза Джеферсън-Уудън след победата си.

Нещата обаче не се развиха толкова добре за Ноа Лайлс, който влезе във финала на 200 метра след титлата си на 100 метра. Олимпийският шампион в късия спринт от Париж 2024 трябваше да забави темпото в последната права поради крампа в крака, което предизвика изненадани възгласи от трибуните на стадион „Икан“ в Ню Йорк. Но той успокои всички в края на състезанието, заявявайки, че е добре и че вероятно е изпитал дискомфорт поради голямо тренировъчно натоварване. Бронзовият медалисто в дисциплината от Париж 2024 завърши на последното 9-о място с време от 50.88 секунди.

Подиумът в крайна сметка беше съставен от Гарет Калунд (20.04, +1.5 м/с), пред Брандън Хиклин (20.288) и Максимилиан Томас (20.290).

За първи път от 2018 г. насам щампионатът на САЩ няма да бъде квалификация за големи състезания, тъй като 2026 г. е година без събития, без олимпийски игри или световни първенства. Някои спортисти, като Сидни Маклафлин-Леврон, която роди по-рано този месец, и Рай Бенджамин, отсъстваха. Без тях Ана Кокрел (52.94) и Кристофър Робинсън (47.61, най-доброто му представяне за сезона) в крайна сметка спечелиха титлите при жените и мъжете на 400 м с препятствия.

Последният ден бе белязан и от победата на младия Купър Луткенхаус на 800 м, едва на 17 години, с време 1:43.48. Младият американец, който ще започне последната си година в гимназията след три седмици, завърши пред Уес Фъргюсън (1:44.55) и петият на 1500 метра на Олимпийските игри в Париж Хобс Кеслър (1:45.00).

На 110 м с препятствия Кордел Тинч спечели (13.00, +0.5 м/с) при отсъствието на световния рекордьор Джа'Кобе Тарп.

Тара Дейвис-Уудхол, междувременно, завърши трета в скока на дължина (6.90 м) след победителката Алиса Джоунс (6.96 м) и Монае Никълс (6.92 м). Олимпийската шампионка първоначално беше обявена за победителка в състезанието (7.16 м), но скокът ѝ в крайна сметка не бе зачетен след протест.