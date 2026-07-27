БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мелиса Джеферсън-Уудън спечели на 200 м, Ноа Лайлс пропусна дубъл на първенството на САЩ

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

В последния ден от първенството на САЩ Мелиса Джеферсън-Уудън спечели титлата на 200 м. В същата дисциплина Ноа Лайлс не успя да повтори победата си на 100 м, докато 17-годишният Купър Луткенхаус стана шампион на 800 м.

Мелиса Джеферсън-Уудън спечели на 200 м, Ноа Лайлс пропусна дубъл на първенството на САЩ
Слушай новината

Първенството на САЩ бе белязано от впечатляващата победа на Мелиса Джеферсън-Уудън на 200 м. Джеферсън-Уудън е бронзова медалистка на 100 м на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и олимпийска златна медалистка с щафетата 4x100 м. Американката завърши състезанието си с безупречен спринт, пресичайки финалната линия за 21,69 секунди (+1,0 м/с) – една стотна от секундата от личния си рекорд – пред Камбреа Стърджис (22,22) и Камрин Диксън (22,58).

„Докато вървях към стартовата линия, просто си казах: „Нека всяка фаза от състезанието дойде при теб. Не се натоварвай прекалено много. Просто излез и когато стартовият пистолет гръмне, дай всичко от себе си.“ И точно това направих“, каза Джеферсън-Уудън след победата си.

Нещата обаче не се развиха толкова добре за Ноа Лайлс, който влезе във финала на 200 метра след титлата си на 100 метра. Олимпийският шампион в късия спринт от Париж 2024 трябваше да забави темпото в последната права поради крампа в крака, което предизвика изненадани възгласи от трибуните на стадион „Икан“ в Ню Йорк. Но той успокои всички в края на състезанието, заявявайки, че е добре и че вероятно е изпитал дискомфорт поради голямо тренировъчно натоварване. Бронзовият медалисто в дисциплината от Париж 2024 завърши на последното 9-о място с време от 50.88 секунди.

Подиумът в крайна сметка беше съставен от Гарет Калунд (20.04, +1.5 м/с), пред Брандън Хиклин (20.288) и Максимилиан Томас (20.290).

За първи път от 2018 г. насам щампионатът на САЩ няма да бъде квалификация за големи състезания, тъй като 2026 г. е година без събития, без олимпийски игри или световни първенства. Някои спортисти, като Сидни Маклафлин-Леврон, която роди по-рано този месец, и Рай Бенджамин, отсъстваха. Без тях Ана Кокрел (52.94) и Кристофър Робинсън (47.61, най-доброто му представяне за сезона) в крайна сметка спечелиха титлите при жените и мъжете на 400 м с препятствия.

Последният ден бе белязан и от победата на младия Купър Луткенхаус на 800 м, едва на 17 години, с време 1:43.48. Младият американец, който ще започне последната си година в гимназията след три седмици, завърши пред Уес Фъргюсън (1:44.55) и петият на 1500 метра на Олимпийските игри в Париж Хобс Кеслър (1:45.00).

На 110 м с препятствия Кордел Тинч спечели (13.00, +0.5 м/с) при отсъствието на световния рекордьор Джа'Кобе Тарп.

Тара Дейвис-Уудхол, междувременно, завърши трета в скока на дължина (6.90 м) след победителката Алиса Джоунс (6.96 м) и Монае Никълс (6.92 м). Олимпийската шампионка първоначално беше обявена за победителка в състезанието (7.16 м), но скокът ѝ в крайна сметка не бе зачетен след протест.

#Мелиса Джеферсън-Уудън #Ноа Лайлс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
2
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
3
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете на Масачузетс
5
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете...
Техеран заплаши с отговор след украинско нападение срещу ирански кораб в Каспийско море
6
Техеран заплаши с отговор след украинско нападение срещу ирански...

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
4
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
5
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
6
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче

Още от: Лека атлетика

Божидар Саръбоюков подобри рекорда на шампионатите с 8.48 м и триумфира с второ злато
Божидар Саръбоюков подобри рекорда на шампионатите с 8.48 м и триумфира с второ злато
Габриела Петрова: Надявам се на европейското първенство да се радваме на още по-хубави резултати Габриела Петрова: Надявам се на европейското първенство да се радваме на още по-хубави резултати
Чете се за: 02:30 мин.
Божидар Саръбоюков: Днес се шегувах със състезанието, но разбрах, че съм в отлична форма Божидар Саръбоюков: Днес се шегувах със състезанието, но разбрах, че съм в отлична форма
Чете се за: 03:07 мин.
Николина Щерева пред БНТ: Не вярвах, че рекордът ми ще остане непокътнат 50 години Николина Щерева пред БНТ: Не вярвах, че рекордът ми ще остане непокътнат 50 години
Чете се за: 03:02 мин.
Габриела Петрова: Беше важно пак да си сверя часовника Габриела Петрова: Беше важно пак да си сверя часовника
Чете се за: 01:42 мин.
Злато за Габриела Петрова на държавното по лека атлетика Злато за Габриела Петрова на държавното по лека атлетика
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Пожарите в Западна Европа не стихват: Огнен облак заплашва френския град Бордо (СНИМКИ)
Пожарите в Западна Европа не стихват: Огнен облак заплашва френския...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Разследват причините за смъртоносната катастрофа на АМ "Марица" Разследват причините за смъртоносната катастрофа на АМ "Марица"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Румънски автомобил самокатастрофира и затрудни движението в Кресненското дефиле Румънски автомобил самокатастрофира и затрудни движението в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"20 лева станаха 20 евро" – как новата валута промени финансовите навици на българина? "20 лева станаха 20 евро" – как новата валута промени финансовите навици на българина?
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Цените на горивата по бензиностанциите у нас растат
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Стрелба в Сиатъл: Трима души са загинали, а четирима са ранени на...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Отварят граничния пункт край Малко Търново за лекотоварни камиони...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Варна чества 148 години от Освобождението си (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ