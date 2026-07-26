Божидар Саръбоюков подобри рекорда на шампионатите с 8.48 м и триумфира с второ злато

Европейският шампион остана само на сантиметър от националния си рекорд и записа най-добрия скок в историята на стадион "Васил Левски“
Божидар Саръбоюков затвърди отличната си форма преди европейското първенство, след като спечели втори златен медал на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София. След титлата в скока на височина по-рано през деня, възпитаникът на Димитър Карамфилов триумфира и в скока на дължина.
Състезателят на Хеброс Харманли записа впечатляващите 8.48 метра при последния си шести опит, с което подобри рекорда на националните шампионати. Постижението е само с един сантиметър по-слабо от националния рекорд на България – 8.49 м, който Саръбоюков постави по-рано през сезона в Пловдив.
Освен че подобри рекорда на първенството, резултатът от 8.48 м е и най-добрият скок на дължина, регистриран някога на Националния стадион "Васил Левски“.
В хода на състезанието Саръбоюков записа още опити от 7.85 м, 8.06 м, 8.19 м и 8.28 м, като пропусна третия си опит, преди да стигне до рекордното постижение в последния си скок.
Сребърният медал заслужи Стилиян Орлинов (Михаил Желев – Сливен), който с резултат от 7.55 метра изравни националния рекорд за юноши. Бронзовото отличие спечели Теодор Янков (СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи) със 7.52 метра.
По-рано през деня Саръбоюков завоюва и титлата в скока на височина, след като преодоля 2.15 метра, с което приключи националния шампионат с два златни медала.