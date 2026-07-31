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Кристен Радуканова ще участва на европейското по лека атлетика

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Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
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Визитата на международния форум следва след нейното добро представяне на държавното първенство в София.

кристен радуканова участва европейското лека атлетика
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Състезателката на видинския лекоатлетически клуб „Радуканови“ Кристен Радуканова ще вземе участие на Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август и ще бъде предавано на живо в ефира на БНТ 3. Визитата на международния форум следва спечелените от нея шампионска титла на 200 метра и бронзов медал на 100 метра на Националния шампионат за мъже и жени в София. Това съобщи за БТА треньорът и майка на състезателката Златка Радуканова.

Националното първенство се проведе на 26 и 27 юли на Националния стадион „Васил Левски“. Видинската спринтьорка завоюва първото място на 200 метра с постижение от 24.21 секунди, което е нейна четвърта поредна национална титла в тази дисциплина на открито. В спринта на 100 метра на 26 юли тя финишира за 11.89 секунди и завоюва бронзовото отличие. С тези резултати общият брой на националните ѝ титли от зимни и летни надпревари достига 16.

Предстоящото състезание в Бирмингам повтаря спортния път на нейното семейство. „Моето първо състезание на голям форум беше също в Бирмингам на европейско първенство, но за девойки, и аз бягах там 200 м като Кристен. Сега нейното първо голямо състезание ще е отново там и на същата дисциплина. Така че историята се повтаря и предава от майка на дъщеря“, посочи Радуканова.

Кристен Радуканова е родена през 2000 година. Започва да се занимава с лека атлетика на 18-годишна възраст след седем години тренировки по волейбол, като от шест години се състезава професионално. Подготовката ѝ през последната година се провежда в чужбина под ръководството на италианския треньор Марко Айрале.

По думите на Златка Радуканова зад успехите на видинските спортисти стои суровата реалност на българската спортна инфраструктура. Тя посочи, че в града все още липсва открит стадион за пълноценна подготовка на бегачи, което поставя на дневен ред мащабните проблеми и тежката финансова тежест в българската лека атлетика. Според нея спортът остава изцяло самофинансиращ се, при липса на достатъчно държавни ресурси, институционална подкрепа от федерацията и бизнес спонсори.

Радуканова допълни, че с подобни предизвикателства се сблъсква и друг талант от Видин – лекоатлетът Васил Антонов, на когото предстои участие на световното първенство за юноши и девойки (под 20 години) в Орегон, САЩ, от 1 до 10 август. Тя отбеляза, че въпреки възрастта си под 18 години, бегачът на 400 метра е заслужил квота за престижния форум благодарение на силни резултати и национални рекорди, но заради липсата на открит стадион във Видин е бил принуден да се подготвя в затворена зала с една права писта от 100 метра.

Леката атлетика е царицата на всички спортове и е много тежък, индивидуален спорт, в който не зависиш от никого, а само от себе си“, каза Радуканова, допълвайки, че спортният клуб е създаден с мисията да защитава младите таланти и да им осигурява реални условия за изява и растеж.

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#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Кристен Радуканова

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