БНТ излъчва най-значимите спортни събития през август на живо

Българската национална телевизия продължава да предлага на зрителите програма, изпълнена с висококачествени спортни състезания. След рекордния интерес към ФИФА Световното първенство по футбол обществената телевизия продължава да бъде дом на най-престижните международни спортни събития с българско участие и през август. Обществената медия ще направи спортните фенове преки свидетели на над 120 часа предавания от световни или европейски първенства по лека атлетика, плувни спортове, художествена гимнастика, спортна гимнастика и модерен петобой.

Първият шампионат от поредицата, който зрителите на БНТ 3 ще могат да наблюдават е европейското първенство по плувни спортове от Париж, което започва в последния ден на юли и продължава до 16 август. БНТ ще излъчва трите спорта, в които България ще има участие – плуване, скокове във вода и артистично плуване. Над 15 състезатели ще представят страната ни, като още утре, на 31 юли Ива и Цветан Ереминови ще представят страната ни за първи път в смесеното състезание в скоковете във вода, което БНТ 3 ще излъчи от 15:30 ч. Спортно-развлекателният канал на БНТ ще излъчи около 40 часа от шампионата, състезанията в скоковете са до 6 август, финалите в артистичното плуване са от 1 до 5 август. Най-очакваната дисциплина – плуването е от 10 до 16 август, като сериите са всяка сутрин в 10:30 ч.. Финалите са с начало в 19:30 ч., а натам са насочени и амбициите на седемте състезатели, които ще представят страната ни в плуването. Най-познатото име сред тях е на европейският шампион за младежи Петър Мицин, който ще се бори за отлично представяне и при мъжете.

Също от 10 до 16 август в Бирмингам е европейското първенство по лека атлетика, като обществената медия ще излъчи пряко над 30 часа. Сериите, които БНТ 3 ще предава са с начало 12:30 ч., а началният час на финалите, които ще са в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 варира от 21:00 до 21:40. Изявени български атлети ще се опитат да намерят място сред най-добрите в дисциплините си. Божидар Саръбоюков е на трета позиция в европейската ранглиста в скока на дължина за сезона и дели десетото място във вечната класация на Стария континент. Габриела Петрова и Александра Начева са непосредствено една зад друга в листата на троен скок – 8-ма и 9-та.

От 14 до 16 август в германския град Франкфурт на Майн ще се разпределят медалите в световното първенство по художествена гимнастика. Световната вицешампионка в многобоя Стилияна Николова повежда отбора ни, който ще се бори освен за отличия и за олимпийски квоти. Финалите на 14 август от 17 ч. и на 15 и 16 август от 12 ч. ще се излъчват пряко по БНТ 3, а решителната надпревара в индивидуалния многобой на 14 август в 19:30 ч. ще бъде в ефира на БНТ 1.

В рамките на две седмици са и европейските първенства по спортна гимнастика за жени и мъже, чиито домакин е хърватската столица Загреб. Финалите при жените са на 15 и 16 август и ще бъдат излъчени съответно на сайта bntnews.bg/sport и по БНТ 3. Борбата за медалите при мъжете е от 21 до 23 август и ще може да я гледате по спортно-развлекателния канал на БНТ. България ще участва с конкурентен отбор гимнастици, а специалистите очакват представянето на кон с гривни на Давид Иванов, спечелил две победи в състезания за световната купа.

В края на месеца – от 28 до 30 август БНТ 3 ще излъчва и световното първенство по модерен петобой. В надпреварата в китайския град Гуян Тодор Михалев ще се опита да се класира за първи път на световен финал, откакто в този спорт бе включена препятствената дисциплина.

С наситената с български участия спортна програма, БНТ продължава стриктно да изпълнява обществената си мисия и да дава възможност на зрителите да наблюдават пряко успехите на състезателите ни на най-големите шампионати и да им дава шанса да изживеят емоциите на най-значимите спортни форуми. От началото на годината досега Българската национална телевизия е излъчила над 750 часа спортна програма, включително двете най-големи събития за годината – ФИФА Световно първенство по футбол и Зимните олимпийски игри, европейските първенства по лека атлетика в зала, борба и художествена гимнастика, световните купи по ски и сноуборд, домакинството на България на старта на колоездачната обиколка на Италия.