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Военен хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на горски пожар във Врачанско

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Военен хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на горски пожар във Врачанско
Снимка: БТА/Архив
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Екипаж с хеликоптер "Кугър" от 24-та авиационна база в Крумово от състава на Военновъздушните сили се включи в гасенето на горския пожар, който гори в землището на село Тлачене в община Бяла Слатина, област Враца, съобщиха от Министерството на отбраната.

Хеликоптерът е излетял в 13:49 ч. и подпомага от въздуха дейността на терен на екипите от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", допълниха от ведомството.

#хеликоптер Кугър #гасене на пожар

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