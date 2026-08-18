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Широколистна гора и сухи треви горят край старозагорското село Малка Верея

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Шест екипа огнеборци и доброволци се борят с пламъците

пожар гори старозагорското село малка верея
Снимка: БНТ
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Пожар гори край старозагорското село Малка Верея. Шест екипа огнеборци и доброволци се борят с пламъците.

Сигналът за бедствието е получен днес малко след 15:30 ч. По първоначални данни огънят е обхванал широколистна гора и сухи треви в района точно преди селото.

В момента на терен с огнената стихия се борят 4 екипа на пожарната от Стара Загора. Заради сериозността на ситуацията, към тях вече пътуват и подкрепления – още два екипа от управленията в Казанлък и Чирпан.

В гасенето активно са се включили и много доброволци, както и служители на местното Държавно горско стопанство. Към този момент няма информация за пострадали хора или засегнати постройки в близост. Битката с огъня продължава.

#с. Малка Верея #гасене на пожар #пожар

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