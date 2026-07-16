Софи Димитров и Дилян Чернополски се класираха за полуфиналите на 100 м на европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети

Дилян Чернополски финишира трети в серията си на 100 метра на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети (Италия).

С време от 10.58 секунди (+0.9 м/сек) спринтьорът се класира по място за полуфиналите на дисциплината, които ще се проведат утре следобед. Чернополски, който е балкански шампион за тази възраст, остана само на 0.05 секунди от личния си рекорд.

В своя европейски дебют Софи Димитров се класира за полуфиналите на 100 метра при девойките. Българката финишира пета в своята серия с резултат 11.91 секунди (+1.8 м/сек) и така премина напред по време в късия спринт.

Христина Белчинова спря хронометъра на 12.76 секунди (+0.1 м/сек) и не успя да продължи към полуфиналите утре.

Теодора Андреева постигна 58.26 метра в квалификацията в хвърлянето и остава извън финал. Тя се нареди на 19-о място при дебюта си на европейска сцена.

По-късно днес Стефани Димитрова и Симона Андреева ще участват в квалификациите на диск, а Стелиан Панев, Васил Антонов о Евгения Стоименова в сериите на 400 метра.

БНТ 3 излъчва европейското първенство пряко. По изключение днес, следобедната сесия в 16:30 ч. ще започне на сайта ни, а от 18:00 ч. и по БНТ 3.