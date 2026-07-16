БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Софи Димитров и Дилян Чернополски се класираха за полуфиналите на 100 м на европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

БНТ 3 излъчва европейското първенство пряко. По изключение днес, следобедната сесия в 16:30 ч. ще започне на сайта ни, а от 18:00 ч. и по БНТ 3

софи димитров дилян чернополски класираха полуфиналите 100 европейското първенство лека атлетика години риети
Снимка: АРХИВ
Слушай новината

Дилян Чернополски финишира трети в серията си на 100 метра на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети (Италия).

С време от 10.58 секунди (+0.9 м/сек) спринтьорът се класира по място за полуфиналите на дисциплината, които ще се проведат утре следобед. Чернополски, който е балкански шампион за тази възраст, остана само на 0.05 секунди от личния си рекорд.

В своя европейски дебют Софи Димитров се класира за полуфиналите на 100 метра при девойките. Българката финишира пета в своята серия с резултат 11.91 секунди (+1.8 м/сек) и така премина напред по време в късия спринт.

Христина Белчинова спря хронометъра на 12.76 секунди (+0.1 м/сек) и не успя да продължи към полуфиналите утре.

Теодора Андреева постигна 58.26 метра в квалификацията в хвърлянето и остава извън финал. Тя се нареди на 19-о място при дебюта си на европейска сцена.

По-късно днес Стефани Димитрова и Симона Андреева ще участват в квалификациите на диск, а Стелиан Панев, Васил Антонов о Евгения Стоименова в сериите на 400 метра.

БНТ 3 излъчва европейското първенство пряко. По изключение днес, следобедната сесия в 16:30 ч. ще започне на сайта ни, а от 18:00 ч. и по БНТ 3.

Свързани статии:

Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
Гледайте шампионата от 16 до 19 юли пряко от италианския град Риети...
Чете се за: 01:17 мин.
#Дилян Чернополски #Софи Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
5
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ)
6
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
6
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...

Още от: Лека атлетика

Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
БФЛА и община Разлог обсъждат изграждането на атлетическа писта БФЛА и община Разлог обсъждат изграждането на атлетическа писта
Чете се за: 01:40 мин.
Добромир Карамаринов за еврошампионата до 18 г.: Риети е град на атлетиката, Италия е страна на атлетиката Добромир Карамаринов за еврошампионата до 18 г.: Риети е град на атлетиката, Италия е страна на атлетиката
Чете се за: 03:40 мин.
Четирикратната олимпийска шампионка Сидни Маклафлин-Леврон стана майка Четирикратната олимпийска шампионка Сидни Маклафлин-Леврон стана майка
Чете се за: 01:22 мин.
Осем българи стартират в първия ден на европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети Осем българи стартират в първия ден на европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
Чете се за: 01:02 мин.
Нови телевизионни насоки срещу сексуализацията на жените в леката атлетика Нови телевизионни насоки срещу сексуализацията на жените в леката атлетика
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа декларацията от Киев
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните? Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято? Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Осем дни без топла вода – омбудсманът поиска компенсация във...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Протест на гражданската инициатива "Пловдив град за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ