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Даниел Мерида Агилар спечели първа титла в кариерата си на турнира в Умаг

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Испанецът спечели финала срещу Дамир Джумхур

Даниел Мерида Агилар
Снимка: БГНЕС
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Испанецът Даниел Мерида Агилар спечели първа титла в кариерата, след като стана шампион на сингъл на турнира по тенис на клей в Умаг (Хърватия) с награден фонд 612 620 евро.

21-годишният Мерида победи Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) с 6:1, 5:7, 6:2 във финала, по време на който испанецът демонстрира много силни удари от основната линия и трябваше да се пребори с нервността в края на двубоя, за да спечели трофея. Той стана третият най-млад шампион в историята на турнира след Карлос Алкарас и Яник Синер.

Състезавайки се тази седмица в едва седмия си турнир от АТР, Мерида доминираше изцяло и взе първия сет за 28 минути. Испанецът сервира за титлата при 5:4 във втория сет, но Джумхур направи обрат с три поредни гейма, за да изравни. Мерида спечели последния сет с 6:2 и затвори срещата след два часа на корта.

„Беше луд мач. Дамир започна да играе толкова добре във втория сет. Аз се стараех максимално, условията ставаха все по-бавни и по-бавни, така че беше трудно за мен, но съм супер доволен от нивото си тази седмица и от първата си титла“, каза Мерида в интервюто си на корта.

#ATP 250 в Умаг

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