Даниел Мерида Агилар спечели първа титла в кариерата си на турнира в Умаг

Испанецът Даниел Мерида Агилар спечели първа титла в кариерата, след като стана шампион на сингъл на турнира по тенис на клей в Умаг (Хърватия) с награден фонд 612 620 евро.

21-годишният Мерида победи Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) с 6:1, 5:7, 6:2 във финала, по време на който испанецът демонстрира много силни удари от основната линия и трябваше да се пребори с нервността в края на двубоя, за да спечели трофея. Той стана третият най-млад шампион в историята на турнира след Карлос Алкарас и Яник Синер.

Състезавайки се тази седмица в едва седмия си турнир от АТР, Мерида доминираше изцяло и взе първия сет за 28 минути. Испанецът сервира за титлата при 5:4 във втория сет, но Джумхур направи обрат с три поредни гейма, за да изравни. Мерида спечели последния сет с 6:2 и затвори срещата след два часа на корта.