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Антъни Генов стана вицешампион на двойки на "Чалънджър" в Корденонс

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Спорт
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Българският тенисист претърпя поражение във финала.

антъни генов николай неделчев спечелиха титлата двойки софия
Снимка: БТА
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Антъни Генов стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Корденонс (Италия) с награден фонд 97 640 долара.

24-годишният българин и партньорът му Чарлс Бари (Ирландия) отстъпиха пред третите поставени Мирча Александру Жекан (Румъния) и Давид Поляк (Чехия) с 6:4, 6:7(4), 3:10 за час и 49 минути на корта.

Генов и Бари спечелиха първия сет с единствен пробив в десетия гейм. Във втората част те преодоляха пасив от 1:3, стигнаха до 3:3, но в последвалия тайбрек след 4:4 загубиха три поредни разигравания и съперниците им изравниха. В шампионския тайбрек Жекан и Поляк доминираха и след 10:3 триумфираха с титлата.

Българинът заработи 50 точки за световната ранглиста на АТР при двойките, в която през тази седмица заема 192-ро място.

Това беше трети финал за Антъни Генов в турнирите от сериите "Чалънджър" през сезона. През май той спечели първата си титла на двойки на турнир от тази категория в Загреб (Хърватия), а след това игра финал на турнир в Троа (Франция).

#Антъни Генов

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