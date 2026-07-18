България се съвзе в Лигата на нациите

Българският национален отбор за мъже по волейбол се върна на правия път в Лигата на нациите. Действащите вицешампиони се наложиха над Китай с 3:1 (22:25,25:14,25:20,25:20) в своята втора среща от Група 8 в последната трета седмица, изиграна в зала "НАУ Арена", Чикаго. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини среща известни колебания през първия гейм, но в следващите три даде да се разбере, че има нужните аргументи да обърне хода на събитията и да сломи състава, воден от Витал Хейнен, нанасяйки му шесто поредно поражение.

По този начин българите съхраниха надежди за място на финалите в Нингбо. "Лъвовете" имат на сметката си шест победи, четири загуби и 17 точки. От своя страна китайците продължават да се намират на последната 18-та позиция с един успех, десет поражения и само 4 точки. На 19 юли (неделя) Българският тим ще спори с домакините от САЩ, докато Китай ще срещне Бразилия.

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Грешки в българския лагер позволи на символичните домакини да заиграят ролята на лидери в началото на откриващия гейм. Проблясъци на посрещане, блокада и в атака позволиха на българите да се съвземат от лошия старт до известна степен, но китайците отговориха с добър сервис и спокойствието бе на тяхна страна. Макар че началният удар също заработи за символичните гости, които често се доближаваха до 2 точки, азиатците удържаха и този щурм за 25:22 в края на първата част.

Сервисът на българите се превърна в проблем за китайската защита на старта на втория гейм, за да поведат със 7 точки. Символичните домакини бяха далече от показаното във втората част и авансът на „лъвовете“ се покачи на 8 точки. Посрещането на българския тим също бе на висота и безпроблемно затвори гейма с 25:14.

Действащите световни вицешампиони успяха да ударят първи и на старта на третата част, когато държаха съдбата си в свои ръце. Китайците отговориха с добро представяне на посрещане и в атака, за да намерят пътя към обрата. Символичните гости намериха лек чрез добрия начален удар и на свой ред си върнаха водачеството. Азиатците отговаряха с добри отигравания в атака, стопявайки изоставането си до 2 точки на моменти, но добрата игра в защита и на блокада предостави възможността на българите да приключат гейма с 25:20 за 2:1 в общия резултат.

Размяната на серии беляза началото на четвъртата част. Китайският отбор отиграваше добре на мрежата и държеше разлика от 2 точки. Стабилността на блокада, комбинирана с мощните сервиси на Симеон Николов, запали искрата за „лъвовете“ по пътя към обрат в развоя на събитията. Китайското посрещане започна да се пропуква все повече и българският тим държеше нужната дистанция от 5 точки, с което приключи всичко след 25:20.

Александър Николов преболедува слабото представяне срещу Полша и поведе българите със солидните 28 точки. Аспарух Аспарухов и Денислав Бърдаров забиха по 15.

Зи Хуа Уен отвърна с 13 точки за Китай, Йон Жън Ли приключи с 12.