Волейболните национали до 17 г. ликуват с титлата на Балканиадата в Албания

Националният отбор на България по волейбол за мъже под 17 години спечели титлата от Балканиадата в Албания.

Във финала в Тирана играчите на старши треньора Иван Станев се наложиха с 3:2 (25:22, 22:25, 25:18, 14:25, 15:7) гейма над Турция.

Турският тим на два пъти успяваше да изравни, след като допускаше изоставане с гейм пасив. В решителния пети сет обаче българският тим бе с класа над съперника си и след 15:7 точки се поздрави с победата и спечелването на златните медали.

В спора за бронзовите отличия Румъния постигна чиста победа над Сърбия.