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Дияна Борисова ще бъде част от волейболния Марица (Плводив) и през новия сезон

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Спорт
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С "жълто-сините" посрещачката вече е спечелила две шампионски титли и две Купи България, а също така бе част от състава, който записа историческо постижение за клуба – преминаване на груповата фаза на Шампионската лига.

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Волейболният шампион при жените Марица (Пловдив) ще разчита на Дияна Борисова и през новия сезон, съобщиха от клуба.

Израснала в академията на "жълто-сините", посрещачката преминава през различните възрастови формации на клуба, преди да намери място в представителния тим.

При подрастващите тя записва редица успехи, сред които четири шампионски титли с отбора на девойките старша възраст, шампионски отличия с тимовете до 16 и до 18 години, както и златни медали от държавните първенства с мини волейбол.

Дияна Борисова има и два сезона в Национална волейболна лига за жени (НВЛ) с екипа на Марица 2022 (Пловдив), преди да се утвърди в състава на Марица.

С "жълто-сините" посрещачката вече е спечелила две шампионски титли и две Купи България, а също така бе част от състава, който записа историческо постижение за клуба – преминаване на груповата фаза на Шампионската лига.

Дияна Борисова има опит и в различните възрастови национални гарнитури на България. През 2021 година тя печели бронзов медал на Европейското първенство с отбора до 16 години. Година по-късно завоюва сребро на Балканиадата с националния тим до 17 години, а през миналото лято записва едни от най-силните си международни резултати – четвърто място на Световното първенство с U21 и сребърен медал от Балканското първенство с U21.

"През сезон 2026-2027 Дияна Борисова ще продължи да защитава цветовете на Марица и ще носи екип с номер 16. Посрещачката ще бъде част от състава на шампионките за битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига Демакс и Купа България.Пожелаваме на Дияна здраве, успешен сезон и още много поводи за радост с "жълто-сините", написаха от клуба.

#Дияна Борисова #ВК Марица (Пловдив)

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