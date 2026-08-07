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България е на финал на Балканиадата по волейбол до 17 години

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Спорт
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Националите не оставиха шансове на Румъния с категорично 3:0 и ще спорят за титлата срещу победителя от полуфинала между Турция и Сърбия

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Снимка: bgvolleyball.com
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Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години се класира за финала на балканското първенство в Тирана, след като постигна убедителна победа с 3:0 гейма над Румъния в полуфиналния двубой.

Селекцията на България демонстрира превъзходство през целия мач и не остави съмнения в по-високата си класа, записвайки втори пореден категоричен успех в турнира.

С победата младите национали си осигуриха място в битката за златните медали, където в събота ще се изправят срещу победителя от втория полуфинал между Турция и Сърбия.

Българският тим ще има възможност да завърши по впечатляващ начин участието си на Балканиадата и да се бори за шампионската титла след силното си представяне в Тирана.

#национален отбор на България по волейбол за юноши до 17 години #Балканско първенство по волейбол за юноши до 17 години

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