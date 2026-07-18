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Динко Динев остана със сребърните отличия на двойки в Куршумлийска баня

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Спорт
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Българинът и австриецът Матиас Уйвари загубиха финала от поставените под №1 Тимофей Дерепаско и Педро Вивес Маркос

динко динев остана сребърните отличия двойки куршумлийска баня
Снимка: БТА
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Динко Динев не успя да стигне до титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди евро.

22-годишният българин и неговият партньор Матиас Уйвари (Австрия) отстъпиха във финалната среща пред водачите в схемата Тимофей Дерепаско (Русия) и Педро Вивес Маркос (Испания) с 3:6, 2:6 за 78 минути.

Поставените под №1 поеха инициативата още в началото на двубоя и натрупаха аванс от 3:0 в първия сет, който впоследствие спечелиха с 6:3. Във втората част Динев и Уйвари съкратиха изоставането си до 2:3, но съперниците им взеха следващите три гейма и затвориха мача при 6:2.

По-рано през седмицата Динев достигна до четвъртфиналите на сингъл, където отстъпи на нидерландеца Елгин Хублай с 2:6, 1:6.

#тенис турнир в Куршумлийска Баня # Динко Динев

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