Динко Динев остана със сребърните отличия на двойки в Куршумлийска баня

Динко Динев не успя да стигне до титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди евро.

22-годишният българин и неговият партньор Матиас Уйвари (Австрия) отстъпиха във финалната среща пред водачите в схемата Тимофей Дерепаско (Русия) и Педро Вивес Маркос (Испания) с 3:6, 2:6 за 78 минути.

Поставените под №1 поеха инициативата още в началото на двубоя и натрупаха аванс от 3:0 в първия сет, който впоследствие спечелиха с 6:3. Във втората част Динев и Уйвари съкратиха изоставането си до 2:3, но съперниците им взеха следващите три гейма и затвориха мача при 6:2.

По-рано през седмицата Динев достигна до четвъртфиналите на сингъл, където отстъпи на нидерландеца Елгин Хублай с 2:6, 1:6.