Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на турнир в Торино

Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Торино (Италия) с награден фонд 30 хиляди евро.

22-годишната българка, която е поставена под №7, отстъпи на представителката на домакините Беатриче Ричи с 6:7(2), 1:6 за час и 57 минути на корта.

След равностоен първи сет, в който Каратанчева на три пъти повеждаше, в крайна сметка се стигна до тайбрек. В него българката не спечели нито едно от подаванията си и така изостана в общия резултат.

Във втората част българката загуби пет поредни гейма и не успя да отговори на двата пробива на Ричи.

Лиа Каратанчева приключи и участието си и в надпреварата при дуетите, където на четвъртфиналите заедно с американката Габриела Вилар като четвърти поставени отстъпиха на италианките Джесика Бертолдо и Джиневра Монтебруно с 3:6, 0:6.