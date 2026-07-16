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Валерия Гърневска и Рафаела Симеонова защитиха титлата си на двойки на държавното първенство

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Спорт
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Двете триумфираха за втора поредна година след драматичен обрат във финала, а Гърневска продължава битката и за титлата на сингъл

валерия гърневска рафаела симеонова защитиха титлата двойки държавното първенство
Снимка: БТА
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Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) и Рафаела Симеонова (ТК Ямбол 2005, Ямбол) за втора поредна година станаха шампионки на двойки на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“. Турнирът е част от календара на Българската федерация по тенис и е с награден фонд от 5000 евро.

Във финалната среща Гърневска и Симеонова демонстрираха характер, като обърнаха Биляна Павлова-Димитрова и Джулия Турзийска (ТК Дема) с 4:6, 6:1, 10:8 и така успешно защитиха титлата си.

За Валерия Гърневска надпреварата продължава и в турнира на сингъл. Шампионката от миналия сезон и поставена под №1 в схемата вече си осигури място на четвъртфиналите, където предстои да се изправи срещу седмата поставена Мария Димитрова (ТК Спортист Петково).

Турнирен директор на държавното първенство е Константин Георгиев, а главен съдия – Глория Стоянова.

#Държавно първенство по тенис 2026 г. #Валерия Гърневска #Рафаела Симеонова

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