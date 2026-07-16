Антъни Генов е полуфиналист на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в Корденонс

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в италианския град Корденонс с награден фонд от 97 640 долара.

24-годишният българин и неговият партньор Чарлс Бари (Ирландия) достигнаха до топ 4 без игра, след като съперниците им Макс Алкала Гури (Испания) и Франко Ронкадели (Уругвай) се отказаха преди четвъртфиналния двубой.

В спор за място на финала Генов и Бари ще се изправят срещу поставените под №4 Денис Молчанов (Украйна) и Рамкумар Раманатан (Индия).

С достигането си до полуфиналите българският тенисист си осигури 790 долара от наградния фонд и 30 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, в която през тази седмица заема 192-ото място.

В началото на юли Генов игра финал на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 50" в Троа (Франция).