Джордж Лазаров и Валерия Гърневска достигнаха до четвъртфиналите на Държавното първенство

Водачите в схемите Джордж Лазаров и Валерия Гърневска се класираха за четвъртфиналите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито "ЗММ България“, което се провежда на кортовете на ТК „Левски“ в София.

При мъжете Лазаров се наложи с 6:2, 6:0 над квалификанта Тед Бачев и в следващия кръг ще се изправи срещу Никола Колячев.

До четвъртфиналите продължиха още Виктор Марков, Михаил Иванов, Васил Димитров, Пламен Милушев, Ерик Владимиров и Дейвид Симеонов.

При жените защитаващата титлата си Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите без игра след отказ на Сирма Манчева. Следващата ѝ съперничка ще бъде седмата поставена Мария Димитрова.

Напред в турнира продължават още Джулия Терзийска, Ралица Александрова, Хюлия Велиева, Галена Кръстенова, Александра Момчилова и Моника Господинова.

В петък са предвидени четвъртфиналните срещи на сингъл, а полуфиналите и финалите ще се проведат през уикенда.