Изабелла Шиникова спря на четвъртфиналите на двойки в Истанбул след драматична загуба

Изабелла Шиникова приключи участието си в надпреварата на двойки на турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в Истанбул (Турция) с награден фонд от 115 хиляди долара.

Българката и нейната партньорка Мариана Дражич (Хърватия) загубиха драматично на четвъртфиналите от тандема Полина Яценко (Русия) и Алиона Фалей (Беларус) с 6:4, 6:7(6), 9:11 след час и 48 минути игра.

Шиникова и Дражич започнаха отлично двубоя, като спечелиха първия сет след два късни пробива. Във втория те поведоха с 5:3 и сервираха за победата, но допуснаха пробив, а впоследствие загубиха и тайбрека, въпреки че имаха аванс от 6:3 и пропиляха три поредни мачбола.

Решаващият шампионски тайбрек също предложи сериозна драма. Българо-хърватският тандем изоставаше с 0:4 и 2:5, но успя да изравни при 9:9. В крайна сметка Яценко и Фалей спечелиха следващите две точки и си осигуриха място на полуфиналите.

Преди участието си на двойки 34-годишната Шиникова записа две победи в квалификациите на сингъл, но отпадна още в първия кръг на основната схема.





