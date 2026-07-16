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Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в Гандия след втори пореден успех

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Българският тенисист преодоля шведски квалификант след отказване и продължава битката за титлата на турнира в Испания

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в Гандия след втори пореден успех
Снимка: БТА
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Анас Маздрашки продължава с отличното си представяне на турнира по тенис на клей в Гандия (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара. Българинът записа втора поредна победа и си осигури място на четвъртфиналите на надпреварата.

25-годишният тенисист се наложи над квалификанта Лудвиг Хеде (Швеция) с 6:1, 1:0, след като съперникът му се отказа заради физически проблеми след 55 минути игра.

Маздрашки демонстрира категорично превъзходство още от началото на срещата, като безпроблемно спечели първия сет и поведе във втория, преди шведът да прекрати участието си.

В битката за място на полуфиналите българинът ще се изправи срещу седмия поставен в схемата Реда Бенани от Мароко, който ще бъде следващото препятствие по пътя му към титлата.


#тенис турнир в Гандия #Анас Маздрашки

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