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Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на турнира в Рим

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Българката отстъпи след обрат на бившата №18 в света Мартина Тревизан, но ще запише рекордно класиране в световната ранглиста

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на турнира в Рим
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Първата ракета на България Елизара Янева приключи участието си на четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125 на клей в Рим с награден фонд 100 хиляди евро.

19-годишната националка за „Били Джийн Кинг Къп“ допусна обрат срещу италианката Мартина Тревизан и отстъпи с 6:4, 2:6, 2:6 след два часа и четири минути игра. Тревизан е полуфиналистка от "Ролан Гарос“ през 2022 година и бивша №18 в световната ранглиста.

Янева започна отлично двубоя и поведе с 3:0 в първия сет. След като съперничката ѝ изравни за 4:4, българката реализира нов пробив и затвори частта с 6:4.

Във втория сет Янева имаше аванс от 2:1, но Тревизан спечели следващите пет гейма и изравни резултата. В решителната трета част българката заличи пасив от 0:2 до 2:2, преди италианката да вземе четири поредни гейма и да си осигури място на полуфиналите.

Въпреки поражението Янева остави отлични впечатления с представянето си в италианската столица. По пътя към четвъртфиналите тя елиминира поставената под №1 в схемата и №88 в световната ранглиста Оксана Селехметиева с 6:3, 6:2.

Благодарение на силния си турнир в Рим българката ще запише ново рекордно класиране в кариерата си, като се очаква да прогресира до място в топ 185 на световната ранглиста.

#WTA 125 в Рим #Елизара Янева

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