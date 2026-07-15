Лиа Каратанчева продължава победния си ход и на двойки в Торино

Лиа Каратанчева продължава с отличното си представяне на турнира по тенис на клей в Торино с награден фонд от 30 хиляди долара. След успешния старт на сингъл, българката записа победа и в надпреварата на двойки, класирайки се за четвъртфиналите.

Каратанчева и нейната партньорка Габриела Вилар (САЩ), поставени под номер 4 в основната схема, не оставиха шансове на представителките на домакините Джада Комоло и Валерия Пичоли. Двете се наложиха с категоричното 6:2, 6:1 за 67 минути игра.

На четвъртфиналите българо-американският тандем ще се изправи срещу победителките от двубоя между италианките Джесика Бертолдо и Джиневра Монтебруно и нидерландката с български корени Антония Стоянов, която играе в тандем с украинката Даря Йесипчук.

По-рано Каратанчева започна с успех и участието си в турнира на сингъл, затвърждавайки силната си форма на клей в Италия.