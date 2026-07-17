Динко Динев е финалист на двойки на турнир в Куршумлийска баня

Динко Динев ще играе за титлата на двойки на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди евро.

22-годишният българин и партньорът му Матиас Уйвари (Австрия) се класираха за мача за трофея след отказване на съперниците им Леонардо Катанео (Италия) и Алехандро Мелеро Кретцер (Испания), които са поставени под №3 в схемата.

Така на финала Динев и Уйвари ще играят срещу победителите от мача между първите поставени Тимофей Дерепаско (Русия) и Педро Вивес Маркос (Испания), и четвъртите поставен италианци Себастиано Кокола и Лоренцо Комино.

В надпреварата на сингъл Динко Динев отстъпи в четвъртфиналната фаза на Елгин Хублай (Нидерландия) с 2:6, 1:6 за малко над час игра.