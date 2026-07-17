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Прокуратурата във Варна разследва смъртта на мъж, починал след задържане

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство, в рамките на което трябва да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на мъж, свързан с разследване за търговия с наркотични вещества.

На 16 юли тази година е проведена специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества. Извършено е претърсване в дома на 48-годишен мъж, с инициали С.А. В жилището са намерени и иззети различни наркотични вещества, сред които и фентанил. По случая има образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура - Варна.

В хода на операцията са задържани лица, за които имало обосновано предположение, че са закупили наркотични вещества от С.А. След задържане на един от мъжете - на 44 години, здравословното му състояние се влошило. Незабавно бил подаден сигнал за колабирало лице в неконтактно състояние. На място пристигнал екип на Спешна медицинска помощ. Установено било, че 44-годишният мъж е починал. Предстои да бъде установена причината за смъртта му, както и законосъобразността на полицейските действия. Работата по разследването продължава.

От Областната дирекция на МВР във Варна съобщават, че към момента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая и не може да бъде предоставена допълнителна информация. Служителите на полицията оказват пълно съдействие на разследващите органи.

#починал след задържане #смъртта на мъж #Варна

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