Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичния квартал "Красна поляна" (СНИМКИ)

42-годишна жена е задържана при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества в столичния квартал "Красна поляна". При акцията са открити десетки дози фентанил, съобщи комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на Трето районно управление на СДВР.

По думите ѝ операцията е част от поредицата действия на полицията срещу разпространението на фентанил, а задържаната до момента не е била известна на органите на реда.

"Съвместно със Столичната дирекция, в резултат на нашите действия беше задържана 42-годишна жена, която не е известна на МВР, с десетки дози фентанил. По този случай мога да припомня, че преди около месец и половина – на 1 юни, на същия адрес беше задържан нейният брат, който към момента е с постоянна мярка за неотклонение заради разпространение на наркотични вещества", заяви комисар Тодорова.

От СДВР обясниха, че разпространителите непрекъснато променят начина, по който се опитват да възпрепятстват полицейските действия.

Според комисар Тодорова около имота били изградени незаконни съоръжения, които затруднявали достъпа на служителите:

"Във времето измислят различни начини да възпрепятстват нашата работа, като изграждат незаконни високи огради и различни постройки, прилежащи към къщата. Благодаря на кмета на район "Красна поляна" Димитър Петров за съдействието, защото след като придобихме оперативни данни, че на този адрес се разпространяват наркотици, само в рамките на няколко часа районната администрация осигури багер, с който премахнахме незаконната постройка и ограда. Всичко беше документирано и подготвено, за да можем да предприемем действията си и да стигнем до този положителен резултат."

По думите ѝ при настоящата акция е премахната висока метална ограда, надградена с бодлива тел:

"Това, което сега се вижда, е разрушената постройка към къщата. На мястото на празното пространство беше изградена висока метална ограда, а над нея – бодлива тел. Така възпрепятстват нашето влизане. Оградата е заключена, трудно се прескача заради височината и бодливата тел, а докато успеем да проникнем, те печелят време, за да изхвърлят наркотиците."

Въпреки мерките, предприети от разпространителите, полицейските служители успели да открият наркотичното вещество.

"Днес, при влизането на колегите от охранителна и криминална полиция, това отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал – в тръбата. Колегите обаче положиха огромни усилия, разбиха тръбата и извадиха наркотичното вещество. За това те заслужават адмирациите на ръководството", заяви заместник-началникът на Трето РУ.

Тя уточни, че на адреса не за първи път се открива фентанил.

"На този адрес не за първи път установяваме съхранение и разпространение на фентанил. Всеки път задържаме различни количества", каза комисар Тодорова.

Разследването продължава и ще обхване не само задържаната жена, но и цялото семейство.

"Работи се по случая и започваме много задълбочена проверка. Проверяваме цялото семейство – къде работят, къде се водят на трудови договори. Мъжът, когото задържахме преди месец и половина и който в момента е в следствения арест, се води служител в две фирми. Те ще бъдат щателно проверени – ще установим техните собственици, при какви условия е бил назначен и защо все още фигурира като работник, след като не изпълнява трудова дейност. Ще бъдат сезирани и Националната агенция за приходите, както и всички институции, които могат да съдействат за една задълбочена проверка", заяви комисар Тодорова.

По думите ѝ между предишната и настоящата полицейска операция оградата около имота е била допълнително укрепена.

снимки: БТА