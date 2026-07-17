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ДОМАКИНСТВОТО ЗА "ЕВРОВИЗИЯ" 2027

Летище Бургас подкрепя кандидатурата на Бургас за домакин на "Евровизия 2027"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Летище Бургас застана зад кандидатурата на града за домакин на „Евровизия 2027“. От аеропорта заявяват, че разполагат с необходимия капацитет и международна свързаност, за да посрещнат участници, делегации, медии и гости от цяла Европа.

По данни на летището през 2026 г. Бургас е свързан с над 70 директни дестинации, а през периода, в който традиционно се провежда конкурсът, въздушната свързаност е по-добра от тази на някои предишни домакини на „Евровизия“, сред които Малмьо и Ротердам.

От ръководството посочват още, че летището може да обслужва до 21 полета на час и около 50 000 пътници в рамките на едно денонощие. Оттам допълват, че вече работят в координация с Община Бургас и останалите институции в подкрепа на кандидатурата на града, като ще предоставят експертизата си в организацията на големи международни събития.

#летище Бургас #Бургас #кандидатура #евровизия

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