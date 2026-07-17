БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза...
Чете се за: 02:20 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян...
Чете се за: 02:17 мин.
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почетоха жертвите от атентата на летище Сарафово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
почетоха жертвите атентата летище бургас
Слушай новината

Символично поднасяне на венци и цветя в памет на жертвите от терористичния атентат на летище Сарафово се състоя днес пред мемориала край аеропорта.

Жестът беше направен ден преди годишнината от трагедията, тъй като тази година 18 юли съвпада с шабат и съгласно еврейската религиозна традиция официални възпоменателни прояви не се провеждат в този ден.

На 18 юли 2012 година при терористичния акт загинаха петима израелски туристи и българският автобусен шофьор Мустафа Кьосов, а десетки други бяха ранени.

От името на кмета на Община Бургас Димитър Николов бе поднесен венец, а заместник-кметът по култура и вероизповеданията Диана Саватева положи цветя пред мемориала.

Цветя и венци поднесоха още представители на Главна дирекция "Гранична полиция", Летище Бургас, Българския Червен кръст, Организацията на евреите в България "Шалом" и други институции и организации.

На символичното отдаване на почит присъстваха бащата на загиналия българин Мустафа Кьосов, консулът на Израел в България Ортал Алкелай, почетният консул на Израел в Бургас Орлин Мандов, както и представители на институции и граждани.

Всяка година паметта за жертвите на атентата обединява България и Израел в почит към невинно загиналите и в общото послание, че тероризмът няма място в съвременния свят.

#атентата на летище Сарафово #атентат на летище Сарафово

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
4
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"
5
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
6
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Регионални

С литийно шествие, песнопения и спектакъл бяха отбелязани 170 г. от възстановяването на храм "Св. Марина" в Пловдив
С литийно шествие, песнопения и спектакъл бяха отбелязани 170 г. от възстановяването на храм "Св. Марина" в Пловдив
Гранични полицаи спряха опит за контрабанда на 20 бойни пистолета Гранични полицаи спряха опит за контрабанда на 20 бойни пистолета
Чете се за: 01:22 мин.
Ремонтът на Дюлинския проход ще приключи до средата на 2027 година Ремонтът на Дюлинския проход ще приключи до средата на 2027 година
Чете се за: 01:55 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на камион са засечени на "Ботевградско шосе" Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на камион са засечени на "Ботевградско шосе"
Чете се за: 02:17 мин.
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Чете се за: 01:05 мин.
На празника на св. Марина: Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в санданското село Лешница На празника на св. Марина: Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в санданското село Лешница
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на камион са засечени на "Ботевградско шосе"
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
С литийно шествие, песнопения и спектакъл бяха отбелязани 170 г. от възстановяването на храм "Св. Марина" в Пловдив С литийно шествие, песнопения и спектакъл бяха отбелязани 170 г. от възстановяването на храм "Св. Марина" в Пловдив
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна разследва смъртта на мъж, починал след...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Китай незаконно е придобил данните на 220 милиона...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Демерджиев е предоставил на американските власти информация,...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бури във Франция оставиха 53 000 домакинства без ток, двама души са...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ