Почетоха жертвите от атентата на летище Сарафово

Символично поднасяне на венци и цветя в памет на жертвите от терористичния атентат на летище Сарафово се състоя днес пред мемориала край аеропорта.

Жестът беше направен ден преди годишнината от трагедията, тъй като тази година 18 юли съвпада с шабат и съгласно еврейската религиозна традиция официални възпоменателни прояви не се провеждат в този ден.

На 18 юли 2012 година при терористичния акт загинаха петима израелски туристи и българският автобусен шофьор Мустафа Кьосов, а десетки други бяха ранени.

От името на кмета на Община Бургас Димитър Николов бе поднесен венец, а заместник-кметът по култура и вероизповеданията Диана Саватева положи цветя пред мемориала.

Цветя и венци поднесоха още представители на Главна дирекция "Гранична полиция", Летище Бургас, Българския Червен кръст, Организацията на евреите в България "Шалом" и други институции и организации.

На символичното отдаване на почит присъстваха бащата на загиналия българин Мустафа Кьосов, консулът на Израел в България Ортал Алкелай, почетният консул на Израел в Бургас Орлин Мандов, както и представители на институции и граждани.

Всяка година паметта за жертвите на атентата обединява България и Израел в почит към невинно загиналите и в общото послание, че тероризмът няма място в съвременния свят.