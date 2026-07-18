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Стефанос Циципас се класира на финал на турнир на АТР за първи път от 16 месеца насам

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Спорт
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27-годишният грък ще спори за титлата в Гщаад.

Стефанос Циципас
Снимка: БТА
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Стефанос Циципас се завърна на финал на АТР за първи път в последните 16 месеца и в неделя, 19 юли, ще спори за титлата в надпреварата на клей в Гщаад (Швейцария) с награден фонд 612 620 евро.

27-годишният грък спечели третата си поредна победа в три сета, побеждавайки Александър Шевченко (Казахстан) с 6:4, 3:6, 6:3.

Циципас, бивш №3 в света и 12-кратен шампион в АТР, сега е на първия си финал, откакто вдигна трофея в Дубай миналия март.

„Беше страхотна борба срещу Александър. Мисля, че изиграхме невероятен мач и от двете страни. Жалко е, че накрая трябва да има един победител. Мисля, че и двамата заслужавахме победата“, каза той в интервюто си на корта.

В неделния финал Циципас ще се изправи срещу седмия поставен Рафаел Колиньон (Белгия), който отрази мачбол и надделя над №7 Хуан Мануел Серундоло (Аржентина) с 1:6, 7:6(5), 7:5.

Колиньон спаси мачбол при 3-5 във втория сет, преди да се върне в играта и да се справи с напрегнатия тайбрек. След това 24-годишният белгиец преодоля пасив от 2:5 в решаващия сет, като спечели пет поредни гейма, за да затвори двубоя за два часа и 26 минути.

#Стефанос Циципас

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