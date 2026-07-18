Джордж Лазаров и Валерия Гърневска ще спорят за титлите на държавното първенство

Джордж Лазаров и Виктор Марков при мъжете, както и Валерия Гърневска и Ралица Александрова при жените, се класираха за финалите на сингъл на Държавното първенство по тенис на открито "ЗММ България“. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се провежда на кортовете на ТК „Левски“ в София с награден фонд от 5000 евро.

Поставеният под №1 и държавен шампион на България в зала Джордж Лазаров продължи убедителното си представяне, след като на полуфиналите победи Ерик Владимиров с 6:3, 6:2. Така той достигна до четвъртата си поредна победа без загубен сет в турнира.

Негов съперник във финала ще бъде вторият поставен Виктор Марков, който се наложи със 7:6(2), 7:5 над Васил Димитров и също не е загубил сет от началото на шампионата.

При жените защитаващата титлата си Валерия Гърневска продължи похода към нов трофей след успех с 6:2, 7:6(3) срещу Моника Господинова. В другия полуфинал Ралица Александрова се класира за финала, след като Джулия Терзийска се отказа при резултат 4:2 в първия сет.

Финалните срещи на сингъл са насрочени за неделя от 9:00 часа на кортовете на ТК "Левски“ в Борисовата градина в София.