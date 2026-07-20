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Шофьорът, убил човек и ранил още двама при катастрофа на АМ „Тракия“, обжалва ареста си в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Шофьорът на тежкотоварен автомобил, привлечен като обвиняем за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ от 10 юли, застава пред Апелативен съд – Бургас. Защитата му внася жалба срещу наложената му от първоинстанционния съд най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“.

При инцидента в началото на юли загина един мъж, а други двама души пострадаха сериозно.

Адвокатите на обвиняемия настояват за по-лека мярка, като „домашен арест“ или „парична гаранция“. Очаква се в съдебната зала защитата да акцентира върху чистото съдебно минало на водача, постоянния му адрес и факта, че престъплението е извършено по непредпазливост.

Прокуратурата категорично поддържа искането си мъжът да остане зад решетките. Мотивите на държавното обвинение стъпват на високата обществена опасност на деянието, тежките последици от него и потенциалната възможност професионалният шофьор да се укрие.

Решението на Апелативен съд – Бургас ще бъде окончателно и не подлежи на последващо обжалване.

#жертва на катастрофа #автомагистрала "Тракия" #катастрофа на АМ "Тракия"

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