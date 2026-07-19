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Триумф за Стефанос Циципас в Гщаад

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Спорт
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Бившият номер 3 в световната ранглиста победи във финала белгиеца Рафаел Колиньон с 6:4, 6:7(3), 6:3 за 2 часа и 18 минути игра.

Стефанос Циципас
Снимка: БТА
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Стефанос Циципас е новият шампион на турнира на червени кортове от сериите АТР 250 в швейцарския град Гщаад.

Бившият номер 3 в световната ранглиста победи във финала белгиеца Рафаел Колиньон с 6:4, 6:7(3), 6:3 за 2 часа и 18 минути игра. Това е 13-а титла за Циципас в неговата кариера и първа от март миналата година, когато вдигна трофея в Дубай.

Във финала Циципас показа много добра игра. Той реализира общо пет пробива в срещата - по два в първия и третия сет, които спечели, и един във втория сет, в който седмия в схемата Колиньон успя да спечели след тайбрек със 7:3 точки.

Белгиецът обаче така и не успя да вземе инициативата в нито един от другите два сета, в които Циципас категорично доминираше.

С победата си в Гщаад Циципас ще направи скок от 30 места в световната ранглиста и от утре ще бъде под номер 55 в нея. Колиньон също ще прогресира и ще запише рекордното в кариерата си 37-мо място в света през новата седмица.

# Стефанос Циципас

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