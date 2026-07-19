Александър Донски продължава към втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Цуг (Швейцария)

Друг национал на България Пьотр Нестеров ще играе по-късно днес в първия кръг на квалификациите на сингъл срещу Самуеле Пиери (Италия).
Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 125“ в Цуг (Швейцария) с награден фонд 203 900 евро.
27-годишният българин се наложи над номер 374 в световната ранглиста Марко Топо (Германия) за 74 минути игра.
Донски направи пробив за 4:3 в първия сет, а при 5:3 пропусна три сетбола при сервис на германеца. След това обаче той затвори сета с 6:4 на собствен сервис. Във втората част българинът поведе с 4:0 и без проблеми стигна до крайния успех.
За успеха си Донски заработи 3 точки за световната ранглиста, а за място в основната схема ще играе срещу победителя от мача между втория поставен в пресявките Хуан Пабло Варияс (Перу) и Адриан Бойтан (Румъния).
Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2 в схемата, ще стартират с двубой срещу участващите с „уайлд кард“ представители на домакините Мика Брунолд и Патрик Шьон.
Друг национал на България Пьотр Нестеров ще играе по-късно днес в първия кръг на квалификациите на сингъл срещу Самуеле Пиери (Италия).