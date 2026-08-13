Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки във Виго

Изабелла Шиникова приключи участието си на турнира по тенис на твърда настилка във Виго с награден фонд от 30 хиляди евро. Българката достигна до четвъртфиналите в надпреварата на двойки заедно с китайката Мин Лиу.

Поставените под №2 Шиникова и Лиу отстъпиха пред испанката Виктория Гомес О'Хайон и нидерландката Аранча Рус след 4:6, 6:3, 6-10.

Двубоят започна трудно за българо-китайския тандем. Шиникова и Лиу на два пъти загубиха подаването си в първия сет и въпреки опитите да се върнат в резултата, съперничките им успяха да затворят частта с 6:4.

Ситуацията не изглеждаше благоприятно за поставените под №2 и в началото на втория сет, когато отново изостанаха с пробив. Този път обаче последва силна реакция. Шиникова и Лиу спечелиха пет от последните шест гейма и след 6:3 изравниха резултата в сетовете.

Победителките трябваше да бъдат определени в решителен дълъг тайбрек. В него Гомес О'Хайон и Рус поеха инициативата и натрупаха сериозна преднина от 9:3. Шиникова и Лиу успяха да спасят три мачбола, но при четвъртата възможност съперничките им приключиха срещата с 10:6 и си осигуриха място на полуфиналите.

С това приключи участието на Шиникова във Виго. Българката се включи и в турнира на сингъл, където отпадна още в първия кръг.

Само седмица по-рано Шиникова направи значително по-силно представяне на друг турнир в Испания, достигайки до финала на сингъл в Оренсе.







