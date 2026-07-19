Валерия Гърневска триумфира отново с титлата при жените на Държавното лично първенство по тенис на открито

Валерия Гърневска спечели титлата на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“. Надпреварата от календара на БФТенис, с награден фонд от 5 хиляди евро, се проведе на кортовете на ТК „Левски“ в София.

Поставената под номер 1 в схемата защити титлата си от миналата година, след като на финала победи Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) с 6:1, 6:1.

На трето място са Моника Господинова (ТК Левски, София) и Джулия Терзийска (ТК Дема, София).