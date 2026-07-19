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Джордж Лазаров спечели титлата при мъжете на Държавното лично първенство по тенис на открито

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Поставеният под номер 1 победи на финала Виктор Марков

джордж лазаров спечели титлата мъжете държавното лично първенство тенис открито
Снимка: БТА
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Джордж Лазаров (ТК Дема, София) спечели титлата на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито „ЗММ България“. Надпреварата от календара на БФТенис, с награден фонд от 5 хиляди евро, се проведе на кортовете на ТК „Левски“ в София.

Поставеният под номер 1 и държавен шампион на България в зала за тази година победи на финала Виктор Марков (ТК Диана, София) със 7:6(2), 6:4. Така Лазаров спечели титлата с пет поредни победи, без да загуби нито един сет.

На трето място се класираха Ерик Владимиров (ТК Левски, София) и Васил Димитров (ТК Левски, София).

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#Джордж Лазаров

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