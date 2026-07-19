Джордж Лазаров спечели титлата при мъжете на Държавното лично първенство по тенис на открито

Джордж Лазаров (ТК Дема, София) спечели титлата на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито „ЗММ България“. Надпреварата от календара на БФТенис, с награден фонд от 5 хиляди евро, се проведе на кортовете на ТК „Левски“ в София.

Поставеният под номер 1 и държавен шампион на България в зала за тази година победи на финала Виктор Марков (ТК Диана, София) със 7:6(2), 6:4. Така Лазаров спечели титлата с пет поредни победи, без да загуби нито един сет.

На трето място се класираха Ерик Владимиров (ТК Левски, София) и Васил Димитров (ТК Левски, София).