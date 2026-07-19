БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село...
Чете се за: 00:17 мин.
Временен срив на Фейсбук: Потребители съобщават за...
Чете се за: 00:50 мин.
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от...
Чете се за: 01:17 мин.
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в...
Чете се за: 01:00 мин.
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу...
Чете се за: 06:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Василев се класира за втория кръг на квалификациите в Сеговия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро.

александър василев започна убедителна победа чалънджър турнира католика
Снимка: БТА
Слушай новината

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите ATP Challenger 75 в Сеговия (Испания) с награден фонд от 97 640 евро.

19-годишният Василев победи №435 в световната ранглиста Лука Кастелнуово (Швейцария) с 6:4, 6:2 за само 71 минути игра.


Българинът спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. Във втората част Василев пропиля ранен пробив аванс, но след като изостана с 1:2, спечели пет поредни гейма и стигна до крайния успех.

За място в основната схема Василев, който вече си осигури две точки за световната ранглиста, ще играе срещу Дигвиджай Пратап Сингх (Индия).


Друг национал на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов загуби с 3:6, 2:6 от Сирил Вандермеерш (Франция) в срещата си от първия кръг на квалификациите за 77 минути игра.

21-годишният Радулов изостана с 0:3, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Във втората част българинът загуби първите пет гейма, намали пасива си на 2:5, но в крайна сметка отстъпи с 2:6.

#Александър Василев тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
1
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Грандиозният финал между Испания и Аржентина на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 – единствено в ефира на БНТ
2
Грандиозният финал между Испания и Аржентина на ФИФА Световно...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа само по БНТ
4
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа...
Иран предупреди САЩ, че скоро ще получат "незабравим урок"
5
Иран предупреди САЩ, че скоро ще получат "незабравим урок"
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец
6
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
6
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...

Още от: Български тенис

Димитър Кузманов с успешно начало в квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Тампере
Димитър Кузманов с успешно начало в квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Тампере
Александър Донски продължава към втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Цуг (Швейцария) Александър Донски продължава към втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Цуг (Швейцария)
Чете се за: 01:35 мин.
Валерия Гърневска триумфира отново с титлата при жените на Държавното лично първенство по тенис на открито Валерия Гърневска триумфира отново с титлата при жените на Държавното лично първенство по тенис на открито
Чете се за: 00:37 мин.
Джордж Лазаров спечели титлата при мъжете на Държавното лично първенство по тенис на открито Джордж Лазаров спечели титлата при мъжете на Държавното лично първенство по тенис на открито
Чете се за: 00:47 мин.
Изабелла Шиникова стартира с победа участието си в квалификациите на турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо Изабелла Шиникова стартира с победа участието си в квалификациите на турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо
Чете се за: 01:07 мин.
Антъни Генов стана вицешампион на двойки на "Чалънджър" в Корденонс Антъни Генов стана вицешампион на двойки на "Чалънджър" в Корденонс
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото спортно събитие в историята
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото...
Чете се за: 04:57 мин.
Национални отбори
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
За подкуп от 300 евро: Повдигнаха обвинения на задържаните в Черноморец служители на НАП За подкуп от 300 евро: Повдигнаха обвинения на задържаните в Черноморец служители на НАП
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Горяха хора": Руска атака с балистични ракети срещу Киев "Горяха хора": Руска атака с балистични ракети срещу Киев
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Пламна борова гора в землището на благоевградското село Логодаж
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Екопътеката към Чипровския водопад е почти непроходима, събира се...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Благоевград (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ