Александър Василев се класира за втория кръг на квалификациите в Сеговия

Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро.
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите ATP Challenger 75 в Сеговия (Испания) с награден фонд от 97 640 евро.
19-годишният Василев победи №435 в световната ранглиста Лука Кастелнуово (Швейцария) с 6:4, 6:2 за само 71 минути игра.
Българинът спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. Във втората част Василев пропиля ранен пробив аванс, но след като изостана с 1:2, спечели пет поредни гейма и стигна до крайния успех.
За място в основната схема Василев, който вече си осигури две точки за световната ранглиста, ще играе срещу Дигвиджай Пратап Сингх (Индия).
Друг национал на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов загуби с 3:6, 2:6 от Сирил Вандермеерш (Франция) в срещата си от първия кръг на квалификациите за 77 минути игра.
21-годишният Радулов изостана с 0:3, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Във втората част българинът загуби първите пет гейма, намали пасива си на 2:5, но в крайна сметка отстъпи с 2:6.