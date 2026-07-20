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Нов скок на горивата: Какво ще се случи с цените през следващите седмици?

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В момента цените се повишават доста плавно, имаме и някакви стари наличности, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в студиото на "Денят започва".

Димитър Хаджидимитров, Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: „Когато има търсене на нещо на пазара, то винаги се намира. Горива има – доказано е, че има поне за следващите 100 години. Всичко е на пазарни принципи. В момента цените се повишават доста плавно, имаме и някакви стари наличности. Много се надявам ситуацията да се успокои, да има мирно споразумение и да видим по-ниски цени на колонките. В ЕС имаме едни от най-евтините горива. В съседна Сърбия горивата са малко по-скъпи, отколкото при нас. С най-ниския акциз нашите горива са сред най-евтините на колонка. Що се отнася до цените на едро, в цяла Европа маржовете са много малки. Цените са абсолютно нормални на база на това, което се случва с международните цени на пазарите.“

За увеличението на цените на горивата през последните 20 дни Хаджидимитров заяви:

Димитър Хаджидимитров, Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: „Дизелът мина над 1,60, бензинът е над 1,50, което е увеличение за последните 17-18 дни с повече от 15 цента при дизела и с около 4-5 цента при бензина. Това са фактите към този момент – не са много оптимистични. През последните 20 дни имаме увеличение на борсовите цени с над 20 цента при дизела и над 11 цента при бензина, което все още не се е отразило на колонките. Предполагаме, че до края на седмицата ще виждаме по-високи цени. Ако ситуацията се задълбочи, е много вероятно да виждаме барел за около 100 долара.“

По отношение на световните пазари Хаджидимитров коментира:

Димитър Хаджидимитров, Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: „В момента за Щатите е изгодна цена над 90 долара, защото те контролират както техния нефт, така и венецуелския. В същото време обаче цените на горивата в САЩ са високи, което не е добре на местно ниво. Мисля, че трябва да има някакъв баланс, при който около 85 долара за барел ще устройва всички играчи на пазара.“

За дейността на "Лукойл" Хаджидимитров коментира:

Димитър Хаджидимитров, Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: „И двамата особени управители се справиха доста прилично. Сегашният, мисля, че се справя доста добре. Има договорени доставки в следващите три месеца. Мисля, че отношението към останалите участници е доста коректно. Рафинерията не работи на 100%, но мисля, че е добра насока тя да работи на пълен капацитет.“

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#Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива #цени на горивата #Инфлация #горива

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