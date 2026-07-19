Изабелла Шиникова стартира с победа участието си в квалификациите на турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо

Изабелла Шиникова започна с победа участието си в квалификациите на турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо (Италия) с награден фонд от 100 хиляди долара.

Българката, поставена под №8 в схемата на пресявките, победи американката Рашида Макаду с 6:4, 6:4 за час и 37 минути.

Шиникова реализира по един пробив във всеки от двата сета и заслужено стигна до успеха. Във втората част тя поведе с 5:3 и без проблеми затвори двубоя.

В спор за място в основната схема Шиникова ще се изправи срещу победителката от мача между №3 в квалификациите Ноеми Базилети (Италия) и германката Лаура Бьонер.

Първата ракета на България Елизара Янева е поставена под №8 в основната схема. В първия кръг тя ще играе срещу представителката на домакините Федерика Урджези. Националката вече има гарантирана една точка за световната ранглиста.