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Димитър Кузманов с успешно начало в квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Тампере

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Спорт
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Пловдивчанинът победи германеца Яник Опиц със 7:5, 6:2

Димитър Кузманов с успешно начало в квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Тампере
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Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Тампере (Финландия) с награден фонд 97 640 евро.

Пловдивчанинът, който е поставен под номер 3 в схемата на пресявките, победи германеца Яник Опиц със 7:5, 6:2 за 80 минути на корта.

Кузманов направи решаващ пробив в 11-ия гейм по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той взе аванс от 4:0 и без проблеми затвори мача.

В спор за място в основната схема българинът, който вече си осигури 2 точки за световната ранглиста и 480 долара от наградния фонд, ще играе утре срещу победителя от мача между номер 7 Максим Жанвие (Франция) и Оскар Брострьом Поулсен (Дания).

В надпреварата ще има още един българин - Антъни Генов. Той ще се включи на двойки в тандем с Чарлз Бари (Ирландия), а двамата излизат в първия кръг срещу Шимон Келан (Полша) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).

#Димитър Кузманов

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