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Григор Димитров се придвижи с 4 позиции в световната ранглиста

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Спорт
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Българинът заема 142-ра позиция с 432 точки.

григор димитров участва турнира лос кабос
Снимка: AP Photo
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Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста на сингъл на АТР. 35-годишният българин записа една победа на турнира от сериите АТР 250 в Бостад (Швеция), но отпадна във втория кръг от Нуно Боржеш (Португалия) с 4:6, 2:6. Така Димитров вече е 142-ри с 432 точки.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров също спечели четири позиции, след като достигна до втория кръг в квалификациите на "Чалънджър" в Милано, и вече е 365-и.

17-годишният Иван Иванов, който достигна до втория кръг на турнир от сериите "Чалънджър" в Пособланко (Испания), се изкачва с 19 места и вече заема 565-ата позиция.

В Топ 10 в класацията няма промени, а шампионът от "Уимбълдън" Яник Синер (Италия) запазва първата си позиция с 13450 точки. Втори е Александър Зверев с 8480 точки, третото място е за Карлос Алкарас с 8160.

Лидери в челната десетка на двойки все още са Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) с по 9960 точки.

#Григор Димитров

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