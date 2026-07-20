Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната в Украйна

България последователно отстоява позицията, че войната в Украйна няма военно решение и усилията трябва да бъдат насочени към дипломатическо уреждане на конфликта. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, която се провежда в столичен хотел. Подчерта, че основният въпрос е дали тази позиция може да събере достатъчна подкрепа сред европейските партньори на страната.

"България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на тази война. Позицията ни днес е ясна. Въпросът е възможно ли е тази позиция да събере мнозинство сред нашите европейски партньори, да ги убедим в нашите аргументи. Разделенията по този въпрос се задълбочават, както във вътрешен, така и в международен план", каза Илияна Йотова.

Според нея най-големият проблем на европейската политика е липсата на общо решение за края на войната.

"Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма изградена консенсусна политика, няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт", коментира държавният глава.

Тя посочи, че Европейският съвет е заявил подкрепа за дипломатическите усилия за прекратяване на войната и за засилване на ангажираността по този въпрос, но тази позиция не е получила широка подкрепа сред европейските лидери и впоследствие е била смекчена.

"Неотдавна от Европейския съвет заявиха, че подкрепят дипломатическите усилия за прекратяване на войната и имат намерение да засилят своята ангажираност по този въпрос. Помните даже едно изявление на председателя на Европейския съвет, който дори каза и нещо повече – че има достатъчно добре развит дипломатически канал с Русия", заяви държавният глава и допълни: "Но това срещна, в най-добрия случай, доста хладно мълчание от доста европейски лидери. И доста бързо тази позиция на Европейския съвет беше обрана. С това позицията обаче на Европейския съюз за края на войната и за условията, при които това ще стане, не става по-ясна."

Президентът коментира и участието на България в т.нар. Коалиция на желаещите, като заяви, че темата има както вътрешнополитическо, така и международно измерение.

"Разразилата се дискусия в последните дни относно участието на България в Коалицията на желаещите е тема както с вътрешен, така и с международен характер. Не се притеснявам да говоря по този въпрос, защото смятам, че позицията на страната ни в този момент и в този случай е правилна. Самото създаване на коалицията е плод на противоречията между страните и целеше в онзи момент, преди повече от една година, да компенсира изолирането на Европа, на ЕС, от общия преговорен процес, който тогава се водеше между САЩ и Русия. У нас, извън политическото противопоставяне, трябва да отбележа, че още когато се присъединихме към нея, тогавашното българско правителство не отиде с готова позиция. Още по-малко намеренията бяха ясни както за останалите български институции, така и за българската общественост, която дори не разбра този акт."

Президентът Йотова припомни, че България се е присъединила към коалицията през юли 2025 г., а няколко месеца по-късно е било взето решение страната да не участва в многонационалния военен корпус за Украйна, който би действал след евентуално примирие или траен мир.

"Обявена през март 2025 г., България се присъедини към нея през юли с едно доста незабележимо обяснение от тогавашния министър-председател. Няколко месеца по-късно отново тогавашното правителство реши, че България няма да се присъедини към мултинационалния военен корпус, който днес се нарича Мултинационални сили – Украйна, с щаб във Форт Мон-Валериен, който ще бъде разположен на територията на Украйна след примирие или траен мир."

Снимки: БТА

Президентът отбеляза, че самата Коалиция на желаещите е претърпяла значителни промени – от първоначален фокус върху дипломатическите усилия към засилване на военната помощ и създаване на допълнителни военни формати.

"Изправени сме пред риск подобни коалиции да милитаризират външната политика. И ние тук трябва да имаме ясно своята национална позиция по този въпрос, която е точно обратното на каквито и да било дипломатически усилия. Не е ясно в съдържанието на работата на коалицията и какво означава формулировката "стабилно налагане на мир" и какво е също отношението на България към тази формулировка. Съществуването на подобни сателитни формати има смисъл, само ако действително представят европейския отговор как да се стигне първо до масата на преговорите и вариантите за успешен край. Сигурността и стабилността на Украйна не могат да се постигнат, когато се прескачат именно тези стъпки и действия и вече се рисува една следваща картина какво трябва да стане, след като вече имаме примирие, което така и не се осъществи в рамките на 2025 г., или траен мир."

Илияна Йотова заяви, че страната няма решение за участие във военни или мироопазващи сили без санкция от Народното събрание.